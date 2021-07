Transports exceptionnels Port Viguerie, 2 octobre 2021, Toulouse.

Transports exceptionnels

Port Viguerie, le samedi 2 octobre à 00:00

### Cie Beau Geste / Dominique Boivin [**Dans le cadre du Jour de la Danse**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41183/Le%20Jour%20de%20la%20danse%20%235) Dominique Boivin chorégraphie le duo, peu ordinaire, d’un homme et d’une pelleteuse de chantier. Un homme, seul, et face à lui, une pelle mécanique, énorme et cuirassée, armée de son bras articulé et de son godet fouisseur. On frémit pour le danseur, d’apparence bien fragile quand il approche le monstre de fer. Pourtant, avec sa tête, qui lui sert aussi de main, et son cerveau déporté dans une cabine de verre, la machine manipule le danseur avec le doigté subtil du marionnettiste, la douceur attentionnée de l’ami. Élevé haut dans les airs, suspendu tel un pantin aux crocs de la mâchoire géante, ou caressé du dos de la patte d’acier, l’homme danse avec la Bête métallique, avec prudence, puis fasciné, emporté, exalté jusqu’à la témérité. Depuis sa création en 2005, ce duo hors normes aux résonances universelles a émerveillé, ému et marqué à travers le monde des milliers de spectateur·rice·s de tous âges. _Un événement présenté par La Place de la Danse et ARTO – Saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue de Ramonville_ __ ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/transports-exceptionnels-2) //www.youtube.com/embed/byW5vSQHoUM ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre au Port Viguerie * Durée : 20 minutes

Gratuit sur réservation

Culture

Port Viguerie 7 Place Lange, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00