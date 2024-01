Transport Galerie Territoires Partagés Marseille 5e Arrondissement, samedi 27 janvier 2024.

Transport Galerie Territoires Partagés Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Entre Marseille et Toulon deux lieux discutent pour accueillir des œuvres et proposer un regard qui oscille entre points de vue et espaces.

Fois deux, les galeries Metaxu (Toulon) et Territoires Partagés (Marseille) accueillent 12 artistes



Rien n’est immobile, tout est vibrant.

Entre Marseille et Toulon deux lieux discutent pour accueillir des œuvres et proposer un regard qui oscille entre points de vue et espaces.



Dans ce balancement, Territoires Partagés et Metaxu proposent en résonance une dizaine d’œuvres qui interrogent le point fixe du regard.



Ce n’est pas seulement une double exposition mais aussi un glissement d’une œuvre à l’autre comme on transporte son envie d’explorer.



Une dizaine d’artistes évoquent l’évidence de l’ubiquité, et la nécessité des transports. Les œuvres se déploient dans les deux galeries comme un continuum où la distance est en suspension. .

Galerie Territoires Partagés 81 rue de la Loubière

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-02-23



L’événement Transport Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Ville de Marseille