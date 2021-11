Trans*Plant + Cancan Live + Dj Set Montevideo, 4 décembre 2021, Marseille.

Le Collectif IDEM, en partenariat avec Montevidéo vous propose dans le cadre de ses rencontres transversales une soirée éclectique où se mêlent expériences immersives et collectives de biohacking* et musique électronique teintée de poèmes érotico-lesbiens ! * Le biohacking est un ensemble de pratiques, des sciences et techniques et arts du vivant, lié à une approche de la biologie soutenue par une philosophie avec une diversité de positionnement politique. ******************************** À 19h et 20h30 > TRANS*PLANT > May the chlorophyll be with/in you (Que la chlorophylle soit avec/en vous) par le Collectif Quimera Rosa Le collectif barcelonnais vous propose un parcours immersif et expérimental en biohacking suivi d’un débat à 19h puis à 20h30. Attention la jauge est limitée à deux séances de 25 personnes. Pensez à vite réserver en sélectionnant l’option dans notre billetterie en ligne ! “Si nous avions porté autant d’énergie à chercher comment communiquer avec les arbres que nous en avons consacré à l’extraction et à la transformation du pétrole, peut-être que nous serions capables d’éclairer une ville par la photosynthèse, ou nous pourrions sentir la sève végétale courir dans nos veines, mais notre civilisation occidentale s’est spécialisée dans le capital et la domination, dans la taxonomie et l’identification, pas dans la coopération ni dans la mutation.” Paul B. Preciado TransPlant est un projet transdisciplinaire d’hybridation initié en 2016, basé sur des systèmes vivants et l’auto-expérimentation. C’est un processus qui engage un corps dans une transition humain > plante et qui utilise pour cela divers formats. TransPlant met en dialogue des disciplines comme l’art, la philosophie, la biologie, l’écologie, la physique, la botanique, la médecine, les soins infirmiers, la pharmacologie et l’électronique. Par le biais de diverses pratiques de bio-hacking, TransPlant s’inscrit dans les débats en cours sur la notion d’Anthropocène, et ce depuis une perspective non basée sur “l’exceptionalisme humain et l’individualisme méthodologique” (Donna Haraway), mais qui aborde le monde et ses habitants comme le produit de processus cyborg, de « devenir avec » (Vinciane Desprets), de « sympoïèse » (Haraway). Afin de pouvoir concevoir une écologie non anthropocentrique, nous devons passer d’identités essentialistes à des identités relationnelles. Un processus de transition humain > végétal qui inclut un protocole d’intraveineuses de chlorophylle, à travers les fantasmes, peurs et jugements qui en découlent, ouvre le débat sur le système identitaire qui est en jeu. Un processus d’auto-expérimentation qui n’a rien d’individuel puisque les personnes qui l’accompagnent transitionnent avec elle. Obtenir une molécule pure de chlorophylle connaît les mêmes obstacles que l’obtention de testostérone de la part de l’industrie pharmaceutique et biomédicale ainsi que du système juridique et sanitaire. C’est l’ensemble même de la vie qui est breveté. Plus d’infos en français sur la performance : [https://quimerarosa.net/transplant/francais/](https://quimerarosa.net/transplant/francais/) ******************************** 21H > CANCAN LIVE + Dj set Cancan est un duo électro de Marseille formé par John Deneuve (chanteuse-autrice) et Fred Berthet (compositeur). Entre les sons mythiques de Fred Berthet et l’iconique voix de John Deneuve se glisse la poésie érotico lesbienne de John. Venez y danser et vous aimer ! Le groupe a produit 2 albums : Sun city et Liquides [https://cancan.bandcamp.com/album/liquides](https://cancan.bandcamp.com/album/liquides) [https://www.deezer.com/en/album/217676682](https://www.deezer.com/en/album/217676682) [https://open.spotify.com/album/1W7qUVufZwWPYDtW3LanqS](https://open.spotify.com/album/1W7qUVufZwWPYDtW3LanqS) [https://johndeneuve.com/audioworks/music/cancan/](https://johndeneuve.com/audioworks/music/cancan/) PAF mini > 5€ et plus si vous le pouvez pour soutenir la création queer contemporaine.

