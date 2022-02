TRANSPASS : identifier de nouvelles pistes professionnelles Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

TRANSPASS : identifier de nouvelles pistes professionnelles Cité des sciences et de l’Industrie, 3 février 2022, Paris. TRANSPASS : identifier de nouvelles pistes professionnelles

du jeudi 3 février au jeudi 10 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Cet atelier vous apprend à utiliser deux logiciels pour vous aider à identifier de nouvelles pistes professionnelles : – Transférence et son module bilan (positionnement sur des compétences transférables) – Pass Avenir et ses critères liés aux intérêts et à la personnalité.

Gratuit, sur inscription (sur place)

10h-13h [ATELIER] Deux logiciels pour vous aider à identifier de nouvelles pistes professionnelles : Transférence et Pass Avenir Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T13:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

TRANSPASS : identifier de nouvelles pistes professionnelles Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-03 was last modified: by TRANSPASS : identifier de nouvelles pistes professionnelles Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 3 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris