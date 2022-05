Transparitions Aix-en-Provence, 16 juin 2022, Aix-en-Provence.

Transparitions Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

2022-06-16 – 2022-06-16 Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sept artistes témoignent de leurs inspirations, de leurs découvertes, et du dialogue qui s’est tissé entre leurs pratiques respectives, issues de l’art contemporain, et la peinture dite “non-figurative” de François Aubrun (1934-2009), peintre de la lumière et de la transparence.



Avec Romain Pierre, commissaire d’exposition / Cyril Balny, vidéaste / Júlia Lema Barros, artiste multimédia / Julie Camus, scénographe / Thomas Laigle, performeur / Fabien Léaustic, plasticien / Alexandre Ménéxiadis, compositeur / Fanny Perreau, créatrice lumière.

Dialogue entre la peinture de François Aubrun et sept artistes d’aujourd’hui, à l’occasion de l’exposition Transparitions présentée au domaine Saint-Joseph à Aix-en-Provence

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

