Transparences Aix-en-Provence, 1 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Sud Créatifs 23 Rue du 4 septembre, Aix-en-Provence

2021-12-01 – 2022-01-15

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La puissance de ses portraits (huile sur toile ou crayon sur bois) des plus grands poètes italiens, la fougue de ses canevas aux couleurs incandescentes, ses bijoux-sculptures (métaux pliés et martelés), contrastent avec la poésie de son travail sur la transparence que SUD Créatifs présente à l’Hôtel Particulier dit Ravel.



Tulle et gaze, touches de couleur légères et inserts végétaux, accrochage de fibres et tissus peints sur de vastes résilles, inserts de papiers, extraits de poèmes célébrant les jardins et les eaux du Siele, dessins de fruits et fleurs a la plume légère célèbrent couleurs et matières en de délicates compositions aériennes appellent les musiques de Debussy et racontent les lumières et la vie sereine de la Vénétie.



Vernissage le 1er décembre à partir de 19h.

Olivia Biasi a été Invitée à la Biennale de Venise en 2015 et en 2017. Son œuvre est régulièrement présentée dans les lieux les plus prestigieux de la scène artistique d’Italie. Aujourd’hui elle expose chez SUD Créatifs

Sud Créatifs 23 Rue du 4 septembre, Aix-en-Provence

