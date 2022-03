Transmutations • Pour enfants La Gaîté Lyrique, 3 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 17 avril 2022

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 03 avril 2022

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 03 avril 2022

de 14h00 à 15h30

payant

Ateliers d’initiation à l’art vidéo Par Camille Grigaut/≈sheglitchr Avec l’atelier Transmutations, les participantes et participants manipulent des caméras anciennes, des mixeurs vidéo et autres curiosités tout droit sorties des studios de montage des années 90, pour créer une œuvre éphémère et participative.

Pas à pas, chacun et chacune part à la découverte des origines de l’art vidéo et de ses manifestations actuelles, avec son lot d’énigmes et d’expériences à mener. Différents postes d’essais permettent de laisser libre-court à son imagination et de s’approprier les possibilités créatrices cachées derrière ce que l’on peut parfois considérer, au premier abord, comme des erreurs et des bugs d’image.

Sous le nom de ≈sheglitchr, l’artiste vidéo Camille Grigaut crée des installations interactives et pratique le VJing sur du matériel analogique obsolète, comme des télévisions cathodiques, des caméras VHS ou des mixeurs vidéo. Elle développe également une approche spatiale de son travail à travers la scénographie, laissant une large place à la poétique de ces machines nostalgiques. En 2014, elle rejoint le collectif international Glitch Artist Collective – qui s’intéresse à l’esthétique des erreurs – puis le collectif beLow en 2021.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/transmutations-enfants https://fb.me/e/2mVi5qij6

Atelier;Enfants

Transmutations