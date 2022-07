Transmissions, perspectives historiques… à Sakya Tsechen Ling Kuttolsheim Kuttolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kuttolsheim

Transmissions, perspectives historiques… à Sakya Tsechen Ling Kuttolsheim, 3 août 2022, Kuttolsheim. Transmissions, perspectives historiques… à Sakya Tsechen Ling

5 rond-point du Vignoble Kuttolsheim Bas-Rhin

2022-08-03 – 2022-08-08 Kuttolsheim

Bas-Rhin Kuttolsheim EUR Sa Sainteté Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoché, sa Sainteté le 42ème Kyabgön Gongma Sakya Trizin Rinpoché et son Eminence Khöndung Asanga Vajra Rinpoché seront présents du 3 au 8 août prochain à Sakya Tsechen Ling, salle « La Source » à Kuttolsheim. Au programme : Perspective historique de la glorieuse tradition Sakya du bouddhisme tibétain, The Ngöndro transmissions, The major power transmission of Vajrakilaya. +33 6 73 13 17 72 Sa Sainteté Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoché, sa Sainteté le 42ème Kyabgön Gongma Sakya Trizin Rinpoché et son Eminence Khöndung Asanga Vajra Rinpoché seront présents du 3 au 8 août prochain à Sakya Tsechen Ling, salle « La Source » à Kuttolsheim. Au programme : Perspective historique de la glorieuse tradition Sakya du bouddhisme tibétain, The Ngöndro transmissions, The major power transmission of Vajrakilaya. Kuttolsheim

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kuttolsheim Autres Lieu Kuttolsheim Adresse 5 rond-point du Vignoble Kuttolsheim Bas-Rhin Ville Kuttolsheim lieuville Kuttolsheim Departement Bas-Rhin

Kuttolsheim Kuttolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kuttolsheim/

Transmissions, perspectives historiques… à Sakya Tsechen Ling Kuttolsheim 2022-08-03 was last modified: by Transmissions, perspectives historiques… à Sakya Tsechen Ling Kuttolsheim Kuttolsheim 3 août 2022 5 rond-point du Vignoble Kuttolsheim Bas-Rhin

Kuttolsheim Bas-Rhin