Saint-Sébastien-sur-Loire Gare d'Anjou Loire-Atlantique, Nantes TRANSMISSION par Priscille Marion Gare d’Anjou Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TRANSMISSION par Priscille Marion Gare d’Anjou, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire. 2021-07-04

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Entrée libre Après de nombreuses années au Maroc, l’artiste s’est attachée à peindre des scènes orientales d’influence marocaine, dans lesquelles elle place des figurines féminines omniprésentes et essentielles dans la société. Elles transmettent leurs savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Cette transmission est symbolisée par une goutte d’huile essentielle. Ces figurines ont la chevelure dégagée mais la bouche bâillonnée.. Gare d’Anjou 5 Rue Jean Macé Saint-Sébastien-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Gare d'Anjou Ville Saint-Sébastien-sur-Loire lieuville Gare d'Anjou Saint-Sébastien-sur-Loire