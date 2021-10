Limoges Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - Site de Limoges Haute-Vienne, Limoges Transmission d’entreprise aux salariés : les clés de la réussite en SCOP Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Transmission d'entreprise aux salariés : les clés de la réussite en SCOP

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges, le mercredi 17 novembre à 09:30

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges, le mercredi 17 novembre à 09:30

Le **17 novembre**, l'[**Union Régionale des SCOP et SCIC Limousin**](https://www.les-scop-nouvelle-aquitaine.coop/) a le plaisir de vous inviter à cette réunion d’information autour du thème de la **reprise d’entreprise en SCOP** ! _Vous avez un projet de transmission ou de reprise ? Et si vous confiez les rênes de votre entreprise à ceux qui vous ont aidé à la faire grandir ?_ **Nous vous présenterons les différentes parties prenantes pour une transmission réussie :** * Présentation des **outils financiers du Mouvement coopératif** par Thierry Perrin (CGSCOP) * Le **rôle de l’expert-comptable** par Hubert Marchadier (Audexa) * Les **aides à la reprise en SCOP** de la Région Nouvelle-Aquitaine par Anne Gaelle Groleau * Le **rôle de la banque** par Abdoulaye Camara (Crédit Coopératif) * L’exemple d’un **schéma type de transmission** par Xavier Gasquet (URSCOP Limousin) * Le **témoignage** de Jean Philippe Rouanne, cédant de l’entreprise Laine&Compagnie

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges 27 boulevard de la Corderie – 87000 LIMOGES Limoges

2021-11-17T09:30:00 2021-11-17T12:00:00

