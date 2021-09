Mamoudzou Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - Mamoudzou Mayotte Mamoudzou Transmission de gestes – Fabrication d’un instrument de musique – MASHEVE Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas – Mamoudzou Mayotte Mamoudzou Catégorie d’évènement: Mamoudzou

Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas – Mamoudzou Mayotte, le dimanche 19 septembre à 10:00

Guidés par Anthoumani et des élèves, venez sous le faré dans le jardin de l’école, apprendre à fabriquer votre Masheve – bracelet de pied pour danser notamment le shakasha.

Gratuit – 10 places par heure – 10h – 11h – 12h . Pensez à réserver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

