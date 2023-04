Transmission – Danses classiques Khmères du Cambodge Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 29 avril 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Danses classiques Khmères du Cambodge Par la Cie Tep Monorom, Une vingtaine d’artistes et danseurs produisent régulièrement des spectacles partout en France pour partager ce joyau de la civilisation cambodgienne. Transmission – Danses classiques Khmères Tep Monorom a pour vocation la sauvegarde et la promotion des danses classiques Khmères reconnues patrimoine immatériel de l’Unesco en 2003. Une vingtaine d’artistes et danseurs produisent régulièrement des spectacles partout en France pour partager ce joyau de la civilisation cambodgienne. Par une création artistique sans cesse renouvelée, nous montrons notre savoir-faire en matière d’enseignement de ces danses. Dans le cadre de la journée internationale de la danse. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/transmission 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/transmission

