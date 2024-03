Transmission – Bharatanatyam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

Magali Uma est une artiste rare, danseuse, peintre et autrice, elle se distingue par un style très graphique et une énergie inspirée par la joie du mouvement dansé.

Magali a été formée au bharatanatyam par Vidya, professeur au centre Mandapa, elle-même disciple de Srimati M. K. Saroja.

Elle s’est produite en de nombreux spectacles solos et en trio sous l’égide de la compagnie Ekeko et Cie, proposant ainsi des récitals traditionnels ou des créations originales. Elle se distingue par un style très graphique et une énergie inspirée par la joie du mouvement dansé.

Ce spectacle est le deuxième volet de « TRANSMISSION », dont la première partie fut interprétée par Vidya en octobre 2023 et qui présenta un récital de pièces narratives traditionnelles.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013

Contact : https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/

