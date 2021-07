Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs Transmission à l’établi par un horloger Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Un horloger avec ses outils et son établi vous dévoile quelques secrets de son métier ancestral. En blouse blanche et loupe à l’œil, vous êtes prêts pour expérimenter quelques gestes de ce métier qui exige minutie et patience ! **A noter**: Durée env. 30 min.Pour petits et grands, conseillé à partir de 7 ans, sous réserve L’immatériel expérimenté avec un horloger Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

