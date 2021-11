Transmettre ses savoirs et savoir-faire sur le textile, de fil en aiguille ! Association La Bouilloire, 16 novembre 2021, Cachan.

Transmettre ses savoirs et savoir-faire sur le textile, de fil en aiguille ! —————————————————————————- ### 16 novembre 2021 15:30 à 17:30 Description : Pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), l’association La Bouilloire vous invite à participer à un atelier pour partager vos idées pour réduire nos déchets textiles au quotidien. Venez réaliser vos propres éponges Tawashi en chaussettes dépareillées et autres réalisations en récupération (totes bag, bouillottes, bee wrap …) Ce premier atelier se fait dans le cadre du projet ESSaimons porté par l’association La Bouilloire. Ces ateliers permettront d’échanger et de co-construire à plusieurs des actions d’écologie sociale et solidaire. L’objectif de ces ateliers est de pouvoir échanger ses savoirs faire vertueux et utiles à tous et de pouvoir apprendre à faire soi-même ses produits et objets, plus naturels et “bon marché”. ESSaimons à plusieurs pour aller plus loin ! [Billeterie](https://my.weezevent.com/atelier-diy-reduction-des-dechets-et-reemploi), gratuit sur inscription

Association La Bouilloire 175 Avenue Aristide Briand, 94230, CACHAN Cachan Val-de-Marne



