Retournac Retournac Haute-Loire, Retournac Transligérienne Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Transligérienne Retournac, 22 septembre 2021, Retournac. Transligérienne 2021-09-22 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-22

Retournac Haute-Loire Balade au bord de la Loire – départ de Retournac

animé par la Fédération de pêche 43 et FNE 43 et visite patrimoniales

à partir de 8 h 30 – 3 € la journée

inscriptions et paiement en ligne avant le 15 septembre sur +33 7 83 67 92 10 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Ville Retournac lieuville 45.20414#4.03331