Transligérienne 2021-09-20 – 2021-09-24 FNE 43 34 route de Roderie

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Du 20 au 24 septembre, le département propose 5 randonnées pour découvrir la Haute-Loire sur le GR3 Source et gorges de la Loire

et des animations sur la Nature et le Patrimoine en descendant le fleuve.

