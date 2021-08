Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Transligérienne 2021 : Le Saut du Chien – 8,7 km Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire

Transligérienne 2021 : Le Saut du Chien – 8,7 km 2021-09-24

Aurec-sur-Loire Haute-Loire Aurec-sur-Loire EUR 3 3 Vendredi 24 septembre : Parcours commun avec des randonneurs de la Loire autour d’Aurec-sur-Loire, animations de FNE 42, visite du musée d’Aurec-sur-Loire. Pensez à réserver ! accueil43@fne-aura.org +33 7 83 67 92 10 dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office de Tourisme Loire Semène

