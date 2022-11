Transju’Trails

2023-06-03 – 2023-06-04 Empruntant une partie du tracé de la mythique Transjurassienne, entre Mouthe (Doubs) et Les Rousses (Jura), la Transju’trails offre un superbe programme : Samedi 3 Juin : La journée sera dédiée aux enfants avec la Transju’trail des Marmots. Dimanche 4 Juin : Les parcours proposés permettent de satisfaire tous les niveaux : 80 km, 40 km, 25 km, 10 km, 5 km et la randonnée 15 km ! Vous serez surpris par les panoramas imprenables sur Les Monts Jura, le lac Léman et le canton de Genève, le massif du Mont-Blanc, mais aussi par des passages inoubliables comme l’ascension du tremplin de saut à ski de Chaux-Neuve et des sommets des Tuffes et de la Dôle. contact@latransju.com +33 3 84 33 45 13 http://www.latransju.com/ dernière mise à jour : 2022-11-18 par

