Mouthe Mouthe Doubs, Mouthe Transju’Trail Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Mouthe

Transju’Trail Mouthe, 5 juin 2022, Mouthe. Transju’Trail rue Cart Broumet Salle des fêtes Mouthe

2022-06-05 02:00:00 – 2022-06-05 11:30:00 rue Cart Broumet Salle des fêtes

Mouthe Doubs EUR 80 100 Le plus grand parcours de la Transju’trail partira de Mouthe ! Ce parcours compte 80 km avec 3500 m de dénivelé positif ! Le départ sera donné très tôt le dimanche matin à Mouthe et l’arrivée se fera aux Rousses. D’autres courses (moins longues) auront lieu durant tout le weekend.

Accès libre pour les spectateurs, inscription sur le site internet pour les participants: https://www.latransju.com/la-transjutrail/transjutrail-51-km/ contact@latransju.com +33 3 84 33 45 13 https://www.latransju.com/la-transjutrail/transjutrail-51-km/ Le plus grand parcours de la Transju’trail partira de Mouthe ! Ce parcours compte 80 km avec 3500 m de dénivelé positif ! Le départ sera donné très tôt le dimanche matin à Mouthe et l’arrivée se fera aux Rousses. D’autres courses (moins longues) auront lieu durant tout le weekend.

Accès libre pour les spectateurs, inscription sur le site internet pour les participants: https://www.latransju.com/la-transjutrail/transjutrail-51-km/ rue Cart Broumet Salle des fêtes Mouthe

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthe Autres Lieu Mouthe Adresse rue Cart Broumet Salle des fêtes Ville Mouthe lieuville rue Cart Broumet Salle des fêtes Mouthe