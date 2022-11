Transjurassienne Lamoura Lamoura Catégories d’évènement: Jura

Jura Lamoura Epreuve reine de l’évènement avec son parcours entre Lamoura et le Val de Mouthe, La Transjurassienne est le grand rendez-vous annuel du ski de fond français. Durant deux jours, différentes courses pour tous, amateurs ou élites! A Lamoura, plus de 3 500 skieurs se retrouvent autour du même objectif : donner le meilleur de soi pour passer la ligne d’arrivée à Mouthe ! La Transjurassienne est une des étapes du circuit international des courses populaires longues distances de la Worldloppet mais aussi du circuit national du Marathon Ski Tour. En 2016, La Transjurassienne est redevenue support de la FIS Worldloppet Cup et attire donc de nombreux athlètes de haut-niveau. En 2019, la Transjurassienne rejoint le VISMA SKI CLASSICS CHALLENGER. Lamoura

