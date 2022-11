Transju Jeunes Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Transju Jeunes Les Rousses, 18 janvier 2023, Les Rousses. Transju Jeunes

Les Rousses Jura

2023-01-18 – 2023-01-18 Les Rousses

Jura Les Rousses Petite soeur de La Transjurassienne, la Transju Jeunes réunit chaque année, au coeur de la Station des Rousses, plus de 2000 jeunes skieurs venant pour la plupart de Franche-Comté mais aussi de Suisse voisine et des Alpes. De 7 à 19 ans, ces graines de champions se retrouvent à la Station des Rousses pour le plaisir de la compétition ou tout simplement pour passer une journée en ski de fond avec les camarades de classe, de club, les amis ou la famille ! Accueil Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Les Rousses Jura Ville Les Rousses lieuville Les Rousses Departement Jura

Les Rousses Les Rousses Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rousses/

Transju Jeunes Les Rousses 2023-01-18 was last modified: by Transju Jeunes Les Rousses Les Rousses 18 janvier 2023 Jura Les Rousses Les Rousses, Jura

Les Rousses Jura