transitory Centre culturel de Serbie, 26 novembre 2021, Paris.

transitory

du vendredi 26 novembre au mercredi 15 décembre à Centre culturel de Serbie

Esch-sur-Alzette (Luxembourg), Kaunas (Lituanie), Novi Sad (Serbie). Trois villes. Trois terres – rouge, riche, nodale – abreuvées par des fleuves et des rivières. Depuis les rives, des hommes et des femmes ont construit des ponts, marqué des seuils et les ont franchis. Allers et retours incessants, par-delà les frontières flottantes. Des histoires séculaires de mosaïques et de mariages, tissées d’heures glorieuses et de chutes. En 2022, trois capitales européennes de la culture. Une année pour célébrer ces héritages partagés et annoncer le nouvel élan, la dynamique à l’œuvre pour imaginer et construire le futur. transitory – transitoire : ce qui ne dure pas, ce qui offre un passage vers l’autre côté. Capturées à Esch-sur-Alzette, à Kaunas et à Novi Sad, les images présentées ici – photographies et vidéo – invitent à la flânerie, à une déambulation rêvée à travers les espaces et le temps. De cette mise en scène de représentations fragmentées nait un sentiment d’appartenance : ces visages, ces édifices et ces objets se transforment en symboles de notre culture commune et fluide. Dans un même mouvement, tous ces indices, ancrés sur leur territoire, échappent à leur attache. En chacun de nous, ils naviguent et traversent les souvenirs, collectifs comme intimes. De mythes en utopies, ils font escale et repartent : indépendance, révolution, modernité… Portés par ces regards poétiques, nous dérivons entre ombres et lumières, ellipses et détails, fantasmes et réalités.

Entrée libre !

Exposition des photographies des trois villes Capitales européennes de la Culture 2022

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T11:30:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-27T11:30:00 2021-11-27T19:30:00;2021-11-30T11:30:00 2021-11-30T19:30:00;2021-12-01T11:30:00 2021-12-01T19:30:00;2021-12-02T11:30:00 2021-12-02T19:30:00;2021-12-03T11:30:00 2021-12-03T19:30:00;2021-12-04T11:30:00 2021-12-04T19:30:00;2021-12-07T11:30:00 2021-12-07T19:30:00;2021-12-08T11:30:00 2021-12-08T19:30:00;2021-12-09T11:30:00 2021-12-09T19:30:00;2021-12-10T11:30:00 2021-12-10T19:30:00;2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T19:30:00;2021-12-14T11:30:00 2021-12-14T19:30:00;2021-12-15T11:30:00 2021-12-15T19:30:00