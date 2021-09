Brest Le Maquis Brest, Finistère Transitions : projections & discussions Le Maquis Brest Catégories d’évènement: Brest

En amont de la Kermesse Sonique (samedi 11 septembre – dans le quartier de Kerargaouyat), le Maquis et le collectif Dandelion vous invitent à partager une soirée autour de la thématique des transitions ; principalement la transition écologique. À l’issue de la diffusion d’une série de documentaires (30 mins), Yan Marchand, auteur et Docteur en philosophie animera les discussions. Jauge limitée sur réservation : [dandelionbrest@protonmail.com](mailto:dandelionbrest@protonmail.com) Informations pratiques : Adhésion à 2 euros Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest

Entrée sur adhésion à 2 euros et sur inscription

Des projections d’une durée de 30 minutes pour amorcer une discussion philo avec Yan Marchand sur la thématique des transitions, principalement axée sur l’écologie. Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest Finistère

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T21:00:00

