Le Carreau du Temple, le vendredi 27 août à 19:30

Pour sa première performance collective, Kubra Khademi* (Afghanistan) s’interroge sur l’expérience de la famine, de la maladie, des catastrophes écologiques, de la guerre et sur l’injonction qui nous est faite à rester calmes, patients et positifs. Mais que s’est-il vraiment passé ? Comment aurions-nous dû réagir ? Et quel est le rôle de l’art dans pareille situation ? Un remède contre la pression sociale ? « Le reflet de la société » ? Crée en 2020 aux Subsistances à Lyon, la performance implique des étudiants et des étudiantes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD) et de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA). *membre de l’atelier des artistes en exil Comment faire avec la famine, la maladie, les catastrophes écologiques, la guerre et l’injonction faite à l’humanité de « positiver ». Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:30:00 2021-08-27T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée 75003 Paris Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris