du mardi 12 avril au mardi 12 juillet à Espace Emploi Formation du Sicoval

– Mettez du sens dans votre activité pro – Définissez un nouveau projet professionnel réalisable – Cheminez vers un projet professionnel réalisable – Cheminez vers un projet professionnel en lien avec vos besoins et vos valeurs

inscription gratuite

Envie de changer de métier, d’environnement, d’entreprise, de secteur ou créer votre activité ? Espace Emploi Formation du Sicoval Village d’entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T16:30:00;2022-05-10T13:30:00 2022-05-10T16:30:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T16:30:00;2022-07-05T13:30:00 2022-07-05T16:30:00;2022-07-12T13:30:00 2022-07-12T16:30:00

