du samedi 27 mars au samedi 29 mai à Parc de Solaure

à chacun sa formule:

Wilfrid vous accompagne pour vous initier aux énergies de la nature, les arbres, les réseaux telluriques, etc.. se ressourcer et s’harmoniser. Adultes et ados en Rando de 4h. Clémentine accompagne les enfants à partir de 3 ans dans une balade spécial enfant, contée et jeux nature!

(Pour les parents dont les enfants sont petits, possibilité de ne faire que la balade matin et pique nique) Temps de midi partagé tous ensemble: pic nique sorti du sac

Lieu: dans notre beau massif Pilât

RDV entrée parc de Solaure ST ETIENNE 5 mn du tram Solaure à 9h45, 15mn gare sncf Bellevue , un covoiturage sera organisé Wilfrid facilitateur de bonheur en bioénergie et géobiologie

Clémentine, enseignante, animatrice nature, danseuse Pour toute question, merci de nous contacter. Associations Ecolibris et Tout est possible **“La vie nous laisse le choix d’en faire un accident ou une aventure.”**

prix libre

“L’aventure ne se trouve pas à l’extérieur, elle est à l’intérieur.” Parc de Solaure rue Courteline 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T09:45:00 2021-03-27T16:00:00;2021-04-10T09:45:00 2021-04-10T16:00:00;2021-05-29T09:45:00 2021-05-29T16:00:00

