.Tout public. gratuit L’accès aux événements de l’association sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire. La sixième édition du Transition Forum « Le temps des solutions », s’installe à Paris les 14 et 15 novembre 2023. Initié en 2018 par Aqua Asset Management et son président Lionel Le Maux, le TRANSITION FORUM est né de la volonté de constituer un cadre d’échanges de haut niveau pour déployer plus vite et à plus grande échelle des projets concrets dédiés à l’accélération de la transition écologique. Il est désormais un événement incontournable dans l’agenda de la transition écologique réunissant chaque année des décideurs publics, dirigeants d’entreprises, fondateurs de startups et entrepreneurs, représentants de la société civile, investisseurs, innovateurs, chercheurs et scientifiques qui partagent un même engagement pour un monde durable. Renforcé en 2019 par la création de l’association Transition Forum, il mobilise tout un écosystème engagé à œuvrer pour une transition écologique efficace, en portant la conviction que cet objectif est indissociable d’un changement systémique ainsi que d’une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes de la société. La sixième édition du TRANSITION FORUM, « Le temps des solutions », s’installe à Paris les 14 et 15 novembre 2023. Des enjeux clés de la transition écologique seront abordés à travers cinq thématiques principales : produire et consommer, se déplacer, se loger, se nourrir, préserver et protéger. Rendez-vous à l’Orangerie d’Auteuil pour participer aux échanges mais aussi contribuer à l’émergence et la valorisation de projets concrets de transition écologique. En 2023, l’association lance aussi le nouveau format pluriannuel des RENCONTRES TERRITORIALES : d’un format plus court que l’événement annuel – une demi-journée – ces rencontres réunissent les acteurs d’une région autour d’un enjeu spécifique rencontré par ce territoire, en lien avec la transition écologique. La première édition aura lieu à Lille le 10 mai. S’inscrire aux événements : https://event.transition-forum.org/ En savoir plus sur l’association : https://www.transition-forum.org/ Nous contacter : contact@transition-forum.org Orangerie d’Auteuil 2 boulevard d’Auteuil 75016 Paris Contact : https://transition-forum.org/ 06 79 74 81 42 contact@transition-forum.org https://event.transition-forum.org/fr/

