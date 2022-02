Transition énergétique : Solutions et challenges technologiques ? Polytech Lille, 17 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Transition énergétique : Solutions et challenges technologiques ?

Polytech Lille, le jeudi 17 mars à 09:00

La **transition énergétique** des énergies fossiles vers les énergies renouvelables ou non émettrices de gaz à effet de serre est devenue une préoccupation mondiale. Habituées à un certain confort énergétique, les populations vivront difficilement la réduction de la dépense, et des alternatives sont donc indispensables. L’électricité est un vecteur énergétique efficace, adaptable, souple, fiable et qui peut être produit à partir d’énergie primaire renouvelable ou au moins, peu carbonée (nucléaire). La transition vers le « tout électrique » est en marche, avec ses limites, et parmi elles, la principale liée au stockage de l’énergie électrique. C’est là qu’intervient le second vecteur énergétique, le dihydrogène, que l’on peut produire à partir de sources propres (hydrogène vert), et qui fournit également de l’électricité via les piles à combustible, tout en donnant la possibilité de stocker l’énergie dans des réservoirs, sous forme liquide ou gazeuse. Ces nouvelles orientations énergétiques sous-tendent de nombreux défis technologiques et scientifiques dans le développement des solutions mais aussi dans leur usage et leur insertion dans les structures de distribution actuelles de l’énergie. L’objectif de la journée recherche du 17 mars 2022 à Polytech Lille est de faire un état des lieux de l’ensemble de ces technologies et de proposer une vision à moyen terme des évolutions. Elle sera suivie par une table ronde autour des formations dans le domaine de l’énergie. Cette journée est organisée par le groupe de recherche « COMASYS, Continuum de l’énergie » de l’université de Lille. **Programme :** 8h45 – 9h15 : Ouverture / Présentation de COMASYS • Prof. Guy REUMONT et Prof. Belkacem OULD BOUAMAMA, Directeur, et Directeur chargé de la recherche – Polytech Lille, Prof. Betty SEMAIL et Prof. Christophe LETHIEN responsables COMASYS. 9h15 : La politique de transition énergétique des Hauts de France et la mission REV3 : Frédéric MOTTE (Président mission REV3, conseil régional) 10h00 : Batteries pour les véhicules – pour le stockage d’énergie : Dr Matthieu MORCRETTE (Directeur LRCS, RS2E) 10h40 – 11h20 : Pause-Café 11h20 : Hydrogène et piles à combustibles : Pr Samir JEMEI (FEMTO-ST ) 12h00 : Mobilité durable : vision urbanistique avec le TVES – projet CUMIN – Pr Alain BOUSCAYROL (L2EP) et Pr Élodie CASTEX (TVES) 12h40 – 13h40 : Déjeuner sur place 13h40 : Énergie solaire ou photovoltaïque : Jean-François GUILLEMOLES (Dr CNRS, IPVF) 14h30 : Nucléaire comme énergie verte: M. RUGGERI chef de programme au CEA 15h10-15h50 : Insertion des énergies renouvelables sur les réseaux – Sylvain GUYOMARCH (Responsable D’affaires Exploitation RTE) 15h50 – 16h10: Pause 16h10 : Production et valorisation (power to X) de l’Hydrogène vert – Andrei Khodakov (DR UCCS), Belkacem Ould Bouamama (prof. CRIStAL, Polytech Lille) 16h50 : Table ronde débat. Recherche et perspectives de formation dans le domaine de l’énergie à Lille, ouvert au public, et animé par Betty SEMAIL, Christophe LETHIEN, Belkacem OULD BOUAMAMA et les orateurs de la journée. 17h30 : Fin de journée

14EME JOURNEE RECHERCHE DE POLYTECH LILLE JEUDI 17 MARS 2022 En partenariat avec le groupe de recherche « COMASYS » , ISITE ULNE

Polytech Lille Avenue Paul Langevin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord



