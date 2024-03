Transition énergétique ou colonialisme vert ? Discussion ouverte à tous et à toutes. MEG Genève, dimanche 2 juin 2024.

Transition énergétique ou colonialisme vert ? Discussion ouverte à tous et à toutes. Transition énergétique ou colonialisme vert ? Participez à une discussion au cœur de l’exposition Mémoires: Genève dans le monde colonial. Exposition temporaire. Dimanche 2 juin de 14h30 à 16h. Dimanche 2 juin, 14h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Quand la transition énergétique vire au colonialisme vert c’est le titre d’une enquête journalistique menée pour Heidi.news en 2021 par la journaliste climat Rachel Barbara Häubi.

Qu’est-ce que le colonialisme vert ? Qu’est-ce que la durabilité si au nom de celle-ci on empêche des pratiques durables de peuples autochtones d’être perpétuées ? Comment les batteries de nos futures voitures électriques sont l’enjeu d’une colonisation verte, pratiquée aussi par la Suisse ?

Nous vous proposons de venir discuter avec entre autres la journaliste climat Rachel Barbara Häubi et un-e représentant-e du peuple Sami. Une discussion ouverte à tous et toutes au coeur de l’exposition temporaire: Mémoires: Genève dans le monde colonial.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

Faire face à l’urgence environnementale, «Des rendez-vous pour réfléchir et agir». À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des thématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore le colonialisme vert et la transmission des savoirs et savoir-faire, nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement. Et ainsi questionner nos relations avec celui-ci. En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://www.heidi.news/explorations/colonialisme-vert-dans-le-grand-nord/quand-la-transition-energetique-vire-au-colonialisme-vert »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/expositions/memoires »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/openagenda/event/77851308_cycle-rendez-vous-reflechir-agir »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Photo: Rachel Barbara Häubi