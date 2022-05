Transition énergétique : à chacun son rôle Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Louis

Transition énergétique : à chacun son rôle Saint-Louis, 17 juin 2022, Saint-Louis. Transition énergétique : à chacun son rôle Saint-Louis

2022-06-17 18:00:00 – 2022-06-17 20:00:00

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis EUR De l’individu aux collectivités locales, chacun a son rôle à jouer dans la protection de la planète. Découvrez le plan d’action Cit’ergie avec Audrey Vernel de la Ville de Saint-Louis. De l’individu aux collectivités locales, chacun a son rôle à jouer dans la protection de la planète. Découvrez le plan d’action Cit’ergie avec Audrey Vernel de la Ville de Saint-Louis. +33 3 89 89 78 50 De l’individu aux collectivités locales, chacun a son rôle à jouer dans la protection de la planète. Découvrez le plan d’action Cit’ergie avec Audrey Vernel de la Ville de Saint-Louis. Saint-Louis

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Louis Autres Lieu Saint-Louis Adresse Ville Saint-Louis lieuville Saint-Louis Departement Haut-Rhin

Transition énergétique : à chacun son rôle Saint-Louis 2022-06-17 was last modified: by Transition énergétique : à chacun son rôle Saint-Louis Saint-Louis 17 juin 2022 Haut-Rhin Saint Louis

Saint-Louis Haut-Rhin