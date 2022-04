Transition de vie Saint-Vérain, 25 juin 2022, Saint-Vérain.

Transition de vie Saint-Vérain

2022-06-25 – 2022-07-01

Saint-Vérain 58310

EUR 490 Vous souhaitez améliorer votre mode de vie pour être en harmonie avec votre environnement et vos valeurs? Découvrez comment vivre autrement dans un habitat sain et autonome, se nourrir des produits de son potager, fabriquer ses produits d’entretien, etc.

formations@acali.eu

