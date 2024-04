TransiT Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 6 juin 2024.

TransiT Dans le Salon de TransiT, Dan saupoudre de logique un système absurde et Tania se dévoile en égrainant les différents climats de sa vie passée. La réincarnation peut s’opérer. 6 – 8 juin Théâtre de la Violette Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:15:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T21:15:00+02:00

Théâtre contemporain

Tout public à partir de 12 ans

Par la compagnie Les Semelles de Plumes

Le Salon de TransiT permet le passage entre un état initial connu a priori et un état final.

Dan, maître des lieux et grand organisateur, saupoudre de logique un système absurde.

Après son accident de vélo, Tania attend et se dévoile en égrainant les différents climats de sa vie passée.

La réincarnation peut enfin s’opérer.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/transit_festival_theatre_en_lumiere-277.html »}]

spectacle théâtre