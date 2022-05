Transit – Ciné plein air

Gratuit sur réservation à reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone. Au cœur de l’été, dans la fraîcheur et le calme du jardin de la Lecture des Archives et Bibliothèque départementales, équipé en sièges et chaises longues, venez profiter des projections du festival Ciné Plein Air. Des moments privilégiés à partager en famille ou entre amis. Possibilité de restauration (payante) sur place avec le foodtruck des Grandes Tables.



dernière mise à jour : 2022-05-02

