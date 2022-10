Transit 2023: la Source Iturria, 30 mai 2023, .

Transit 2023: la Source Iturria



2023-05-30 13:00:00 – 2023-06-18 18:30:00

EUR « Transit », contribue au parcours d’éducation artistique et culturelle qui doit être

garanti à chaque jeune dans ses différents temps de vie, scolaire et hors tempsscolaire. Il s’inscrit par ailleurs dans le projet de rénovation urbaine portée par la Communauté Pays Basque sur le quai de Lesseps, où se situe le DIDAM, et privilégiera ainsi chaque année une thématique en relation avec le quai de Lesseps et son projet

urbain. En 2023, l’association La Source-Iturria assurera la mise en œuvre de ce projet. Membre du réseau national La Source, association d’intérêt général à vocation sociale et éducative par l’expression artistique, à destination des enfants et des jeunes, ainsi que leurs familles., elle est née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes.

+33 5 59 46 63 43

