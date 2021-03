Paris Paris en Ligne Paris Transiscope : 3 ans déjà ! Paris en Ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un agenda partagé avec tous les événements de la transition ? Une application mobile ? Après déjà 3 ans d’existence, Transiscope, qui référence et cartographie les alternatives durables et solidaires, a de la suite dans les idées et a encore de nombreux projets en tête ! Nous organisons jeudi 18 mars de 18h à 20h une visioconférence pour faire le bilan et vous présenter toutes les nouveautés. ? Que vous soyez un habitué ou un initié, venez nous rejoindre pour en discuter autour d’un petit verre (avec modération). ? Plus d’info : [https://www.facebook.com/events/762580001349733/](https://www.facebook.com/events/762580001349733/)

Entrée libre – accès à la réunion à venir

Évènement de Transiscope, Mouvement Colibris et WARN

jeudi 18 mars de 18h à 20h

