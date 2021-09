Paris Déambulation poétique - départ rue Quincampoix île de France, Paris Transignum and Co Déambulation poétique – départ rue Quincampoix Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Transignum and Co Déambulation poétique – départ rue Quincampoix, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 2h

gratuit

Vers Lumière – Performance / Lecture / Musique Vers Lumière est une procession poétique formée de plusieurs poètes, performeurs, danseuses, plasticiens, musiciens, ainsi que des étudiants en Arts plastiques. Ils déambuleront avec des objets et des pancartes fluorescentes, des torches et des tubes de néon, qui porteront inscrits dessus des poèmes écrits en lettres lumineuses. Transignum and Co : Wanda Mihuleac, Carole Carcillo Mesrobian, Davide Napoli, Linda Maria Barros, Philippe Tancelin, Tahar Bekri, Laurent Grison, Bonnie Tschien HY, Micha Fu, Lucienne Deschamps, Amélie Pironneau, Ailine Nishi, Julius Deed, Alexandra Loewe, Jean-Pierre Aigeldinger, Isabelle Maurel, Géraldine Hilaire, Jean-François Caillarec, Jean-Luc Guinamant, Laurent Matheron. En partenariat avec : Printemps des poètes

Linguafranca

Observatoire du plurilinguisme Sites web des partenaires : https://www.printempsdespoetes.com https://www.observatoireplurilinguisme.eu http://www.linguafrancaonline.org Nuit Blanche -> Nuit Blanche Déambulation poétique – départ rue Quincampoix Rue Quincampoix Paris 75003

11 : Rambuteau (256m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (319m)

Contact :Transignum and Co Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T21:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Transignum and Co

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Déambulation poétique - départ rue Quincampoix Adresse Rue Quincampoix Ville Paris lieuville Déambulation poétique - départ rue Quincampoix Paris