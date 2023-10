Transidentités : Ensemble contre la transphobie Annexe de la Mairie du 14e arrondissement Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Face à la désinformation et à la haine envers les personnes transgenres de plus en plus médiatisée, la Mairie du 14e propose une journée pour s’informer et réfléchir collectivement afin de mieux lutter contre la transphobie.

Cette journée sera clôturée par un Show mettant en avant des artistes amatrices, amateurs et professionnel.les qui incarnent fièrement leur différence.

Programme :

·

15h30 – Conférence exceptionnelle sur la transidentité

L’association

OUTrans propose une conférence

gesticulée et interactive pour faire le tour des enjeux de la transidentité en

cassant les fantasmes et en donnant des outils concrets pour accueillir

positivement les personnes transgenres.

·

17h – Village associatif

Avec

les associations Espace Santé Trans,

Fransgenre, Toutes des Femmes, OUTrans

et L’École des Voix Trans*

Librairie

et friperie éphémères par la librairie féministe Flora Lit et Les secondes

mains

·

18h00 – Table ronde « Quelle place pour les personnes transgenres

dans les milieux sportifs ? »

De

nombreuses polémiques au sujet de l’inclusion des personnes transgenres dans

les compétitions sportives ont éclatés ces dernières années.

à 8 mois

de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il convient de réfléchir à

la place des personnes transgenres dans les milieux sportifs

Animation

par Tal Madesta journaliste trans

féministe et auteur de plusieurs ouvrages

Intervenant.es :

–

Halba Diouf,

sprinteuse trans exclue des compétitions d’athlétisme

–

Ava Vales

Toledano, membre de l’association Toutes Des Femmes, association féministe de

femmes trans et cis

–

Eric

Arassus, Co-président de la Fédération Sportive LGBT, à l’initiative de la

charte « Sport et Trans »

–

Une

militante de l’association Acceptess T et membre d’un groupe de volley

transféminin

·

19h00 – « Over the Rainbow » Spectacle de la

Queerale, chorale Queer et Trans parisienne

La Queerale est une chorale qui a à cœur d’ouvrir les

pratiques vocales aux personnes transgenres et à toute la communauté queer.

Fière, fun et fierce, la Queerale et ses musicien.nes mijotent des shows

explosifs avec plus de 50 artistes sur scène qui brandissent fièrement leur

différence.

Artistes

invitées : Androkill – Loa Mercury et Madame Wazabi

Annexe de la Mairie du 14e arrondissement 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris

Contact : https://teleservices.paris.fr/formsmairies/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=38&init=true

