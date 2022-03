Transhumanisme : Quel humain pour demain ? ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

**Jeudi 24 mars de 13h à 15h au Grand Amphithéâtre de l’ENS Paris-Saclay.** L’humain transformé est un sujet qui entraîne de nombreux débats et questionnements. L’usage des sciences et des techniques pour augmenter ou réparer les capacités physiques et mentales de l’être humain : progrès ou danger ? Dans le cadre du lancement prochain du SPOC (cours en ligne) sur le Transhumanisme, une série d’événements ont eu lieu dans différents établissements de l’université. Pour clore ce cycle, ce débat réunira : Virginie Albe, enseignante-chercheure (ENS Paris-Saclay) Matthieu Gafsou, photographe-artiste Thomas Heams, enseignant-chercheur (AgroParisTech) Animé par : Jean-Hugues Berrou (AgroParisTech)

Entrée libre

