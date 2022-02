Transhumances / Atelier rencontre Frayssinet Frayssinet Catégories d’évènement: Frayssinet

Frayssinet Lot Frayssinet Pour quelques heures ou sur 5 jours de marche, suivez les brebis caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot. La transhumance emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech.

Cette année encore, le Parc s’associe à l’évènement et vous propose une petite halte lainière en compagnie de l’association La Caussenarde. Vous pourrez modeler, en quelques tours de main, des perles de feutre en toison de brebis de race Causses du Lot, tout en papotant avec des passionnés. Vous découvrirez toutes les singularités et l’histoire de cet animal indissociable du causse. Programme complet sur www.lot.fr ©NBlaya

