2022-05-06 – 2022-05-06

Début à 20h30

Interprété par la compagnie Futilité Publique.

Rosie Volt en divine diva polymorphe fait un tour de chant fantaisiste et animalesque.

Se prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule déshabille, elle apparaît en star de strass, rescapée d’un concert krach.

Dès 10 ans / Durée 1H00 / 8 € – 12 €
+33 3 81 46 68 27
https://www.sarbacane-theatre.com/

Dès 10 ans / Durée 1H00 / 8 € – 12 € Remoray-Boujeons

