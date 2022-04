Transhumance vers le Gsang Moosch, 22 mai 2022, Moosch.

Transhumance vers le Gsang Moosch

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22

Moosch Haut-Rhin Moosch Haut-Rhin

EUR Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable !

Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité.

Animation musicale et repas sous chapiteau à la ferme auberge du gsang.

Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité. Animation musicale et repas sous chapiteau à la ferme auberge du gsang.

+33 3 89 38 96 85

Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable !

Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité.

Animation musicale et repas sous chapiteau à la ferme auberge du gsang.

Moosch

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin