Transhumance vers le Freundstein Willer-sur-Thur

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14

Willer-sur-Thur Haut-Rhin Willer-sur-Thur

EUR Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité.

2h30 de marche en accompagnant le troupeau jusqu’à la ferme-auberge du Freundstein, suivies d’un repas avec animation musicale sur réservation à la ferme.

+33 3 89 82 31 63

