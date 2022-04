Transhumance vers le Felsach Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Haut-Rhin

Transhumance vers le Felsach Fellering, 11 mai 2022, Fellering.

2022-05-11

Fellering Haut-Rhin Fellering Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité. +33 3 89 82 77 71 Fellering

