Comme chaque année, pour fêter le retour des chèvres, une transhumance urbaine est organisée. Celle-ci se déroulera le mercredi 30 mars 2022 à 9h30 au Village Languedocien. Un circuit de 550m à parcourir est organisé pour conduire le troupeau jusqu’au parc de Loubayssens. Dans le cadre du projet éco-pâturage, vous pourrez profiter de la présence de ces animaux jusqu’au mois d’octobre sur différents sites de la commune. Venez nombreux les accueillir ! Comme chaque année, pour fêter le retour des chèvres, une transhumance urbaine est organisée. Celle-ci se déroulera le mercredi 30 mars 2022 à 9h30 au Village Languedocien. Un […] Village Languedocien (à l’angle de la rue L. Blériot,allée des Bouvreuils) Village Languedocien (à l’angle de la rue L. Blériot, allée des Bouvreuils), Cugnaux

