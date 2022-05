Transhumance sur les pas des brebis à l’Ecomusée de Cuzals, 1 juin 2022, .

Transhumance sur les pas des brebis à l’Ecomusée de Cuzals

2022-06-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-01 18:00:00 18:00:00

EUR 9h Accueil des participants à Courbous (commune Cabrerets). Présentation des éleveurs, des enjeux de la transhumance et du partenariat avec les écoles des musiques et Lot Arts vivants

10h Départ de la transhumance vers Cuzals, animation musicale au départ et tout au long du parcours

11h30 Arrivée des brebis et des participants à l’écomusée de Cuzals, devant le lac de St-Namphaise.

Accueil, présentation du lieu et des enjeux portés par l’écomusée autour du paysages et pâturages, information sur le programme de l’après-midi

12h-13h30 Pot d’accueil

Repas : assiette du berger proposée par le GAEC de Fargues

(10€ sur réservation au 0607036656 / gaecfargues@gmail.com)

13h30-14h , 14h30-15h , 15h-15h30 : Musique par les élèves musiciens et leurs professeurs

Dès 14h Ateliers tout au long de l’après-midi au gré des arrivées :

Démonstration de filage,

Découverte de plantes du causse,

Observation des insectes du lac de St-Namphaise,

Boulangerie de Cuzals

Exposition Revenons à nos moutons mise à disposition par le Pays d’Art et d’Histoire Cauvaldor, animés par l’écomusée

Atelier briolage par Guilhem Boucher

Atelier Dessine-moi ton agriculture par le PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne

Ateliers selon un horaire :

14h-14h30 et 15h00-15h30 : Tonte des brebis

14h30-15h et 15h30-16h00 : Chien de troupeau et paysage

16h30-18h Poursuite de la visite libre de l’écomusée

L’écomusée de Cuzals vous ouvre ses portes pour cette journée sur les pas des brebis afin de mieux comprendre les enjeux e la transhumance, son importance d’hier à aujourd’hui. Reconstitutions d’habitats et d’ateliers, démonstrations, animations pour les petits et les plus grands: l’écomusée de Cuzals est à la fois un lieu de mémoire et une encyclopédie vivante des cultures et des savoir-faire.

Ecomusée de Cuzals

