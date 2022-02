Transhumance sur les Champs-Elysées : les Folies Béarnaises ! Arc de Triomphe, 6 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de 13h00 à 18h00

gratuit

Rendez-vous dimanche 6 mars 2022 à partir de 13h00, pour la première transhumance béarnaise à Paris, entre l’Arc de Triomphe et les Champs Elysées.

Le dimanche 6 mars 2022 à partir de 13h00, pour la première fois, une transhumance béarnaise a lieu à Paris, entre l’Arc de Triomphe et le rond point des Champs-Élysées, composée d’un joyeux cortège d’animaux (2022 brebis, 20 attelages bovins et équins, chiens de troupeau), de berger·e·s, danseu·se·s, circassien·ne·s et confréries béarnaises.

Longue de 500 mètres, la parade va parcourir les 5,2 kilomètres de défilé, présenter au public la richesse du Béarn et retracer l’évolution de la transhumance et du pastoralisme, entre tradition et modernité.

Cette opération organisée par l’Agence d’attractivité et Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT), en collaboration avec le Salon International de l’Agriculture, vise à montrer le rajeunissement et la féminisation du métier de berger·e. L’objectif est également de fédérer les Parisien·ne·s et citadin·e·s autour d’un événement inédit, chaleureux, pédagogique et solidaire, porteur d’enjeux d’actualité.

Pour aller plus loin

Les organisateur÷ice·s et les berger·e·s sont ravi·e·s de vous accueillir en Béarn pour vous faire découvrir les préparatifs, au cœur des exploitations et partager avec vous de nombreuses anecdotes et histoires de vie tout au long du parcours entre Pau et Paris !

Et comme on dit en Béarn, adishatz (aurevoir) !

Arc de Triomphe Pl. Charles de Gaulle Paris 75008

Contact :

Date complète :

2022-03-06T13:00:00+01:00_2022-03-06T18:00:00+01:00