Transhumance sur le chemin de l’herbe Lourdios-Ichère, 4 juin 2022, Lourdios-Ichère.

Transhumance sur le chemin de l’herbe Lourdios-Ichère

2022-06-04 – 2022-06-04

Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques Lourdios-Ichère

La traditionnelle fête de l’herbe revient cette année à Lourdios-Ichère ! n10h-11h15 Rassemblement des troupeaux, démonstration de fabrication de fromage, n11h15-12h15 Défilé de troupeaux et dégustation de fromage, n15h30 Projection du film Des Brebis et des femmes à l’écomusée, ou concert polyphonique avec le groupe Lous de l’Ouzom à l’église. nToute la journée : exposition photo, animation enfants, marché de producteurs (jusqu’à 15h, balades à cheval. nRepas midi et soir : entrées fermières et hamburger fermiers (attention repas du soir sur réservation).

La traditionnelle fête de l’herbe revient cette année à Lourdios-Ichère ! n10h-11h15 Rassemblement des troupeaux, démonstration de fabrication de fromage, n11h15-12h15 Défilé de troupeaux et dégustation de fromage, n15h30 Projection du film Des Brebis et des femmes à l’écomusée, ou concert polyphonique avec le groupe Lous de l’Ouzom à l’église. nToute la journée : exposition photo, animation enfants, marché de producteurs (jusqu’à 15h, balades à cheval. nRepas midi et soir : entrées fermières et hamburger fermiers (attention repas du soir sur réservation).

La traditionnelle fête de l’herbe revient cette année à Lourdios-Ichère ! n10h-11h15 Rassemblement des troupeaux, démonstration de fabrication de fromage, n11h15-12h15 Défilé de troupeaux et dégustation de fromage, n15h30 Projection du film Des Brebis et des femmes à l’écomusée, ou concert polyphonique avec le groupe Lous de l’Ouzom à l’église. nToute la journée : exposition photo, animation enfants, marché de producteurs (jusqu’à 15h, balades à cheval. nRepas midi et soir : entrées fermières et hamburger fermiers (attention repas du soir sur réservation).

Association Transhumance Lourdios-Ichère

Lourdios-Ichère

dernière mise à jour : 2022-05-13 par