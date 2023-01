Transhumance – Série théâtrale : Huit Rois Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Transhumance – Série théâtrale : Huit Rois Labergement-Sainte-Marie, 20 janvier 2023, Labergement-Sainte-Marie . Transhumance – Série théâtrale : Huit Rois Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

2023-01-20 – 2023-01-20 Labergement-Sainte-Marie

Doubs 8 8 EUR Episode 5 : La vie et la mort de J. CHIRAC, Roi des français.

Comédie onirique, enquête loufoque, portrait d’un héritage, La Vie et la mort de J. Chirac est le premier volet de la série Huit rois (nos présidents), dont l’ambition est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Cinquième République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? Et en quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ? +33 3 81 46 68 27 https://www.sarbacane-theatre.com/ Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs Ville Labergement-Sainte-Marie lieuville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie/

Transhumance – Série théâtrale : Huit Rois Labergement-Sainte-Marie 2023-01-20 was last modified: by Transhumance – Série théâtrale : Huit Rois Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie 20 janvier 2023 Doubs Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs Labergement-Sainte-Marie

Labergement-Sainte-Marie Doubs