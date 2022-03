Transhumance – Séisme – Théâtre du prisme Remoray-Boujeons Remoray-Boujeons Catégories d’évènement: Doubs

Remoray-Boujeons

Transhumance – Séisme – Théâtre du prisme Remoray-Boujeons, 8 avril 2022, Remoray-Boujeons. Transhumance – Séisme – Théâtre du prisme Remoray-Boujeons

2022-04-08 – 2022-04-08

Remoray-Boujeons Doubs Remoray-Boujeons Théâtre.

Séisme : amour, sexe et écologie.

“C’est beau comme une tempête de sentiments humains aux flux et reflux incessants contrariés”.

Dès 14 ans. +33 3 81 46 68 27 https://www.sarbacane-theatre.com/ Théâtre.

Séisme : amour, sexe et écologie.

“C’est beau comme une tempête de sentiments humains aux flux et reflux incessants contrariés”.

Dès 14 ans. Remoray-Boujeons

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Remoray-Boujeons Autres Lieu Remoray-Boujeons Adresse Ville Remoray-Boujeons lieuville Remoray-Boujeons Departement Doubs

Remoray-Boujeons Remoray-Boujeons Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remoray-boujeons/

Transhumance – Séisme – Théâtre du prisme Remoray-Boujeons 2022-04-08 was last modified: by Transhumance – Séisme – Théâtre du prisme Remoray-Boujeons Remoray-Boujeons 8 avril 2022 Doubs Remoray-Boujeons

Remoray-Boujeons Doubs